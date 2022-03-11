В США обвинили Facebook в разжигании ненависти

Американская газета The Washington Post заявила, что Facebook нарушает собственные правила, разрешая призывы к насилию против российских солдат на Украине.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Reuters рассказало, что Meta Platforms позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат» в контексте украинского кризиса. Агентство сослалось на внутреннее письмо Meta об изменениях в политике против разжигания ненависти.

Согласно письму, временные изменения распространяются на пользователей в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.

Позже в Meta подтвердили, что разрешили призывы против российских солдат, но «по-прежнему не допустят призывов к насилию против российских граждан».

WP отмечает, что Facebook часто меняет свои правила модерации контента и подвергается критике со стороны собственного независимого наблюдательного совета за непоследовательность правил.

Одним из таких исключений был 2021 год, когда компания разрешила иранским активистам призывать к смерти лидера страны Али Хаменеи. В течение двухнедельного периода антиправительственных протестов пользователям разрешалось публиковать слова «Смерть Хаменеи» или показывать видео с людьми, произносящими или скандирующими эту фразу.

Во время конфликта между Израилем и движением ХАМАС в 2021 году Facebook и Twitter подверглись критике со стороны активистов за удаление миллионов постов от палестинцев, отмечает WP.

Ссылаясь на материал Reuters, посольство России в США потребовало от Вашингтона остановить «экстремистскую деятельность» Meta.