Украина предложила «вечные» санкции против Соловьева и Симоньян

Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) бессрочно ввести персональные санкций против сотрудников российских государственных медиа. Об этом сообщает УНН.

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Также в черный список хотят внести телеведущую и продюсера Тину Канделаки, основателя холдинга News Media Арама Габрелянова и еще нескольких россиян.

Ранее Соловьев и Симоньян попали в санкционный список Евросоюза. Фигурантам европейского черного списка запрещают въезд в страны ЕС, а их активы в Европе, если они имеются, замораживают.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова позже заявила, что Киев планирует привлечь к ответственности артистов и других знаменитостей, которые поддерживают действия России на Украине.

Украинский суд, в частности, разрешил арестовать без права внесения залога российского певца Николая Баскова. Он называл события на Украине «миротворческой операцией, концом геноцида и предотвращением нападения на Россию».