Украина предложила «вечные» санкции против Соловьева и Симоньян

Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) бессрочно ввести персональные санкций против сотрудников российских государственных медиа. Об этом сообщает УНН.
Речь идет о главе RT Маргарите Симоньян, гендиректоре «Первого канала» Константине Эрнсте, главе агентства «Россия сегодня» Дмитрии Киселеве, ведущих «России-1» Владимире Соловьеве и Ольге Скабеевой.
Также в черный список хотят внести телеведущую и продюсера Тину Канделаки, основателя холдинга News Media Арама Габрелянова и еще нескольких россиян.
Ранее Соловьев и Симоньян попали в санкционный список Евросоюза. Фигурантам европейского черного списка запрещают въезд в страны ЕС, а их активы в Европе, если они имеются, замораживают.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова позже заявила, что Киев планирует привлечь к ответственности артистов и других знаменитостей, которые поддерживают действия России на Украине.
Украинский суд, в частности, разрешил арестовать без права внесения залога российского певца Николая Баскова. Он называл события на Украине «миротворческой операцией, концом геноцида и предотвращением нападения на Россию».
Венедиктова также сообщила о планах объявить Канделаки в международный розыск. На Украине ей предъявили обвинение по статье «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».