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40 минут назад

Украина предложила «вечные» санкции против Соловьева и Симоньян

Мария Иванова

Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) бессрочно ввести персональные санкций против сотрудников российских государственных медиа. Об этом сообщает УНН.

Украина предложила «вечные» санкции против Соловьева и Симоньян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о главе RT Маргарите Симоньян, гендиректоре «Первого канала» Константине Эрнсте, главе агентства «Россия сегодня» Дмитрии Киселеве, ведущих «России-1» Владимире Соловьеве и Ольге Скабеевой.

Также в черный список хотят внести телеведущую и продюсера Тину Канделаки, основателя холдинга News Media Арама Габрелянова и еще нескольких россиян.

Ранее Соловьев и Симоньян попали в санкционный список Евросоюза. Фигурантам европейского черного списка запрещают въезд в страны ЕС, а их активы в Европе, если они имеются, замораживают.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова позже заявила, что Киев планирует привлечь к ответственности артистов и других знаменитостей, которые поддерживают действия России на Украине.

Украинский суд, в частности, разрешил арестовать без права внесения залога российского певца Николая Баскова. Он называл события на Украине «миротворческой операцией, концом геноцида и предотвращением нападения на Россию».

Венедиктова также сообщила о планах объявить Канделаки в международный розыск. На Украине ей предъявили обвинение по статье «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

В мире,Ирина Венедиктова,Ольга Скабеева,Маргарита Симоньян,Арам Габрелянов,Константин Эрнст,Тина Канделаки,Владимир Соловьев,Николай Басков,Дмитрий Киселев,Правительство Украины,ЕС,Первый канал,
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