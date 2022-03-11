Байден объявит о новых мерах против России

Американский президент Джо Байден 11 марта призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

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Речь идет о повышении тарифов на российский импорт. Как заявил один из высокопоставленных чиновников США, для отмены постоянных нормальных торговых отношений с Москвой потребуется одобрение Конгресса. При этом парламентарии в обеих палатах выразили поддержку этой меры.

Согласно графику Байдена, распространенному Белым домом, президент в тот же день объявит о мерах для «дальнейшего призыва России к ответу». Выступление ожидается около 18:15 мск.

8 марта американский лидер подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

По данным офиса торгового представителя США, в 2019 году Россия была 26-м крупнейшим торговым партнером США, оборот между странами оценивался в 28 миллиардов долларов.