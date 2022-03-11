В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
40 минут назад

Reuters: Байден 11 марта призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией

Елена Прошина

Американский президент Джо Байден 11 марта призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Байден объявит о новых мерах против России
Фото: ReutersReuters

Речь идет о повышении тарифов на российский импорт. Как заявил один из высокопоставленных чиновников США, для отмены постоянных нормальных торговых отношений с Москвой потребуется одобрение Конгресса. При этом парламентарии в обеих палатах выразили поддержку этой меры.

Согласно графику Байдена, распространенному Белым домом, президент в тот же день объявит о мерах для «дальнейшего призыва России к ответу». Выступление ожидается около 18:15 мск.

8 марта американский лидер подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

По данным офиса торгового представителя США, в 2019 году Россия была 26-м крупнейшим торговым партнером США, оборот между странами оценивался в 28 миллиардов долларов.

Основные статьи импорта из РФ включали минеральное топливо, драгоценные металлы и камень, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты — все товары, которые могут столкнуться с более высокими тарифами после того, как Конгресс примет решение о прекращении нормальных торговых отношений с Москвой.

В мире,Джозеф Байден,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители