Европа оценит заявки Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС

Совет Евросоюза поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав государств и правительств ЕС, принятом по итогам проходящего неформального саммита в Версале.

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«28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины [Владимир Зеленский] подал заявку Украины на вступление в Европейский союз. Совет ЕС действовал быстро и предложил комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров», — следует из заявления.

Как отмечается в документе, Евросоюз продолжит укреплять связи с Киевом, так как Украина «принадлежит к европейской семье».

«Совет предложил комиссии представить свои заключения по заявлениям Республики Молдова и Грузии», — сказано в заявлении.

Евросоюз продолжит предоставлять Украине политическую, финансовую и гуманитарную помощь, а также «проявлять солидарность и оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и странам, принимающим их».

В документе также говорится, что Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, обеспечить безопасный проход для гражданских, которые хотят уехать.