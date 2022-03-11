В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
19 минут назад

Совет ЕС поручил представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС

Елена Прошина

Совет Евросоюза поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав государств и правительств ЕС, принятом по итогам проходящего неформального саммита в Версале.

Европа оценит заявки Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины [Владимир Зеленский] подал заявку Украины на вступление в Европейский союз. Совет ЕС действовал быстро и предложил комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров», — следует из заявления.

Как отмечается в документе, Евросоюз продолжит укреплять связи с Киевом, так как Украина «принадлежит к европейской семье».

«Совет предложил комиссии представить свои заключения по заявлениям Республики Молдова и Грузии», — сказано в заявлении.

Евросоюз продолжит предоставлять Украине политическую, финансовую и гуманитарную помощь, а также «проявлять солидарность и оказывать гуманитарную, медицинскую и финансовую поддержку всем беженцам и странам, принимающим их».

В документе также говорится, что Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, обеспечить безопасный проход для гражданских, которые хотят уехать.

ЕС намерен помочь «восстановлению демократической Украины, как только российское наступление прекратится» - следует из заявления саммита.

В мире,Владимир Зеленский,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители