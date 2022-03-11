Украину согласились принять в Евросоюз

«После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали „да“ украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело только за нами и за украинцами, чтобы сделать это быстро», — написал Науседа в Twitter. По его словам, народ Украины заслужил знать, что им рады в Евросоюзе.