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2 часа назад

Украину согласились принять в Евросоюз

Ura.RuUra.Ru

Лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в Евросоюз. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Украину согласились принять в Евросоюз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали „да“ украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело только за нами и за украинцами, чтобы сделать это быстро», — написал Науседа в Twitter. По его словам, народ Украины заслужил знать, что им рады в Евросоюзе.

Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Такое решение он принял после начала спецоперации России на Украине.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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