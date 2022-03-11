В США назвали расизмом разрешение травить россиян в Facebook

Разрешение размещать призывы к насилию против граждан России в социальных сетях Facebook и Instagram, которые принадлежат Meta Марка Цукерберга, представляет собой примитивный расизм, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэла Макадамса.
«Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды», — сообщил он.
Facebook, который по словам Макадамса, является фактическим подразделением американского правительства, поощряет призывы к насилию против невинных людей, выделяя их по этническому происхождению или языковой группе.
«Расовая ненависть к непопулярной этнической или религиозной группе, разве мы не видели этот фильм ужасов раньше?», — отметил директор Института.
Напомним, компания Meta на фоне ситуации вокруг Украины временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против россиян и военных РФ.
Пресс-секретарь Meta заявил, что снятие запрета на призывы к насилию не касаются гражданского населения России.