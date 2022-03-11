В США назвали расизмом разрешение травить россиян в Facebook

«Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды», — сообщил он.