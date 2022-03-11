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47 минут назад

Минфин США объявит о новых мерах против КНДР

ТАССТАССиещё 1

Министерство финансов США в пятницу объявит о новых мерах в отношении КНДР. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил журналистам в четверг на специальном брифинге, посвященном последним ракетным запускам КНДР.

Минфин США объявит о новых мерах против КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хотя дверь для дипломатии остается открытой, США будут принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и безопасности своих союзников. <...> Ранее на этой неделе Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США приказало активизировать деятельность по разведывательному наблюдению и <...> сбору данных в Желтом море, а также повысить готовность наших сил ПРО в этом регионе. Завтра Минфин США объявит о новых действиях, которые должны помочь помешать доступу КНДР к иностранным товарам и технологиям, которые позволяют ей развивать запрещенные программы вооружений", - сказал чиновник. Дополнительные подробности о новых мерах он привести отказался.

"В предстоящие дни будет целый спектр дальнейших действий. Эти шаги призваны дать понять КНДР, что ее незаконная и дестабилизирующая деятельность имеет последствия и международное сообщество не сочтет эту деятельность нормальной", - добавил представитель администрации. Он также подчеркнул, что США продолжат координировать действия с союзниками и партнерами в целях "противодействия угрозам со стороны КНДР" и обеспечения полной денуклеаризации Корейского полуострова.

5 марта Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Она пролетела около 270 км, максимальная высота составила 560 км. В КНДР отметили, что девятый с начала года ракетный пуск был испытанием, связанным с разработкой разведывательного спутника.

В мире,Казначейство США,
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