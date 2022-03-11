Минфин США объявит о новых мерах против КНДР

"Хотя дверь для дипломатии остается открытой, США будут принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и безопасности своих союзников. <...> Ранее на этой неделе Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США приказало активизировать деятельность по разведывательному наблюдению и <...> сбору данных в Желтом море, а также повысить готовность наших сил ПРО в этом регионе. Завтра Минфин США объявит о новых действиях, которые должны помочь помешать доступу КНДР к иностранным товарам и технологиям, которые позволяют ей развивать запрещенные программы вооружений", - сказал чиновник. Дополнительные подробности о новых мерах он привести отказался.