Минфин США объявит о новых мерах против КНДР

Министерство финансов США в пятницу объявит о новых мерах в отношении КНДР. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил журналистам в четверг на специальном брифинге, посвященном последним ракетным запускам КНДР.
"Хотя дверь для дипломатии остается открытой, США будут принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и безопасности своих союзников. <...> Ранее на этой неделе Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США приказало активизировать деятельность по разведывательному наблюдению и <...> сбору данных в Желтом море, а также повысить готовность наших сил ПРО в этом регионе. Завтра Минфин США объявит о новых действиях, которые должны помочь помешать доступу КНДР к иностранным товарам и технологиям, которые позволяют ей развивать запрещенные программы вооружений", - сказал чиновник. Дополнительные подробности о новых мерах он привести отказался.
"В предстоящие дни будет целый спектр дальнейших действий. Эти шаги призваны дать понять КНДР, что ее незаконная и дестабилизирующая деятельность имеет последствия и международное сообщество не сочтет эту деятельность нормальной", - добавил представитель администрации. Он также подчеркнул, что США продолжат координировать действия с союзниками и партнерами в целях "противодействия угрозам со стороны КНДР" и обеспечения полной денуклеаризации Корейского полуострова.
5 марта Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Она пролетела около 270 км, максимальная высота составила 560 км. В КНДР отметили, что девятый с начала года ракетный пуск был испытанием, связанным с разработкой разведывательного спутника.