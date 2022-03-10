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13 минут назад

"Это уже агония Зеленского"

Елена Прошина

Решение президента Украины Владимира Зеленского о «принудительном изъятии» в Незалежной российской собственности является его и нынешней власти агонией. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил сенатор крымского региона и член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

"Это уже агония Зеленского"
Фото: ReutersReuters

10 марта Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Также он пригрозил сделать все для конфискации собственности «российских пропагандистов», но не пояснил точно, о ком именно идет речь.

«То, что они принимают, это уже агония Зеленского и нынешней украинской власти», — приводятся в материале слова Цекова.

Он отметил, что все антироссийские решение идут во вред Украине. По мнению Цекова, все неудачи Незалежной в качестве государства, которое не состоялось, заключаются в ошибочно выбранном курсе, основанном на враждебности к РФ, что в результате и привело к «такому плачевному состоянию».

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денафикации.

В мире,Сергей Цеков,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Совет Федерации,
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