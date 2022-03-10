Псаки: Передача Польшей истребителей Украине стала бы путем к мировой войне

Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на том, что это могло бы спровоцировать мировую войну, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Фото: Reuters Reuters

«Наша оценка основана на том, как предотвратить мировую войну», – сказала Псаки на брифинге, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что передача других видов оружия отличается от предоставления боевых самолетов, «которые могут пересечь границу и провести операции на российской земле».

Ранее в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются «в должное время» вернуть их в Германию.