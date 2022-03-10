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22 минуты назад

Псаки: Передача Польшей истребителей Украине стала бы путем к мировой войне

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей для США основан на том, что это могло бы спровоцировать мировую войну, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки: Передача Польшей истребителей Украине стала бы путем к мировой войне
Фото: ReutersReuters

«Наша оценка основана на том, как предотвратить мировую войну», – сказала Псаки на брифинге, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что передача других видов оружия отличается от предоставления боевых самолетов, «которые могут пересечь границу и провести операции на российской земле».

Ранее в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются «в должное время» вернуть их в Германию.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

В мире,Джон Кирби,Владимир Путин,НАТО,Пентагон,
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