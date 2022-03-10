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59 минут назад

Авиакомпания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны

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Авиакомпания Turkish Airlines начала уведомлять билетных агентов в России о том, что приостанавливает продажу билетов на полёты из Турции в третьи страны. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Информируем вас о том, что с 10 марта 2022 года авиакомпания Turkish Airlines временно приостанавливает возможность осуществления продаж билетов с маршрутами за пределами России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, нельзя приобрести билеты по маршруту Мадрид — Стамбул — Мадрид или Стамбул — Нью-Йорк.

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В настоящее время оформление билетов возможно только «с вылетом/прилётом из/в Россию».

Такие меры будут действовать с 10 марта и до дальнейшего уведомления.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не закроет воздушное пространство для самолётов России.

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