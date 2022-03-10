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20 минут назад

США назвали цель санкций против России

Газета.RuГазета.Ru

На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассчитывает, что введенные против России финансовые санкции изменят планы руководства РФ и остановят конфликт на Украине, передает ТАСС.

США назвали цель санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом представитель Белого дома не смогла спрогнозировать, когда именно эти изменения смогут произойти.

«Наш расчет заключается в том, что эти финансовые санкции и тот факт, что мы мобилизовали в поддержку мировое сообщество, будут иметь воздействие — наша цель, конечно же, заключается в том, чтобы положить конец этому конфликту», — сказала она.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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