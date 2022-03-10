США назвали цель санкций против России

На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассчитывает, что введенные против России финансовые санкции изменят планы руководства РФ и остановят конфликт на Украине, передает ТАСС.
При этом представитель Белого дома не смогла спрогнозировать, когда именно эти изменения смогут произойти.
«Наш расчет заключается в том, что эти финансовые санкции и тот факт, что мы мобилизовали в поддержку мировое сообщество, будут иметь воздействие — наша цель, конечно же, заключается в том, чтобы положить конец этому конфликту», — сказала она.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.