Пока вы не уснули: Путин о просчете Европы и изъятие собственности россиян на Украине

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Рост стоимости энергоресурсов в западных странах связан с их собственными просчетами, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«А цены там растут, но не по нашей вине – это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%.
В турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Перед началом переговоров глава российского ведомства отметил, что «холодный мир лучше холодной войны». Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. В переговорах также принимал участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В начале встречи с турецким коллегой Лавров отметил, что в Турции сейчас «не очень тепло». Чавушоглу подтвердил, что после 18-19 градусов, сейчас погода на удивление не очень теплая.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного отчуждения на территории Украины объектов собственности РФ и ее резидентов в 50 метрах от государственной границы. Об этом сообщает ТАСС. В документе говорится, что отчужденная собственность будет передаваться Государственной пограничной службе Украины. При этом отмечается, что эта мера будет применяться только в случае несогласия владельцев участков и недвижимости на выкуп имущества.
Среди членов украинской делегации, ведущих переговоры с России, был шпион США. Об этом РИА Новости заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет. Украина в ответ заявила о введении военного положения и разорвала с Россией дипломатические отношения.
Россия не намерена участвовать в превращении Совета Европы «в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования». Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ. По данным российского внешнеполитического ведомства, недружественные России государства ЕС и НАТО «продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства».
Российские торговцы валютой проявляют все больший интерес к юаню в качестве альтернативы доллару и евро, пишет "Коммерсантъ". В начале торгов среды, 9 марта, курс юаня на Московской бирже с поставкой tomorrow достиг 23,01 рубля — почти на 15% выше значений закрытия пятницы. По итогам дня китайская валюта стоила 21,4 рубля — на 7% больше значений закрытия предыдущего дня.
В биолабораториях, которые были созданы и поддерживались США на Украине, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Ранее замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация нанесла Западу ущерб в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей. Его слова приводит «РИА Новости».
«Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли порядка восьми миллиардов долларов. По отказу в поставке ракетных двигателей — порядка четырех миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов», — сказал Рогозин на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт до конца 2022 года, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). В организации также заявили, что согласовали возможность совмещения Карпиным работы в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов». Как отметил глава РФС Александр Дюков, тренеру нужна «постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы».
Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова объяснила отъезд певицы из России. Как сообщает «Газета.Ru», представительница артистки заявила, что Пугачева отправилась в отпуск с детьми.
«Она все сказала в своем Instagram. Пугачева в отпуске, у детей каникулы. Если Алла Борисовна не считает нужным говорить, где она, я тоже не буду. Я не имею к этому отношения», — сказала Чупракова.