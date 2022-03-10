Пока вы не уснули: Путин о просчете Европы и изъятие собственности россиян на Украине

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Путин указал на просчет Европы

Рост стоимости энергоресурсов в западных странах связан с их собственными просчетами, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«А цены там растут, но не по нашей вине – это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать», – цитирует Путина РИА «Новости».

Ранее немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для «средней берлинской квартиры» он составит 26%.

Лавров: «Холодный мир лучше холодной войны»

В турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Перед началом переговоров глава российского ведомства отметил, что «холодный мир лучше холодной войны». Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. В переговорах также принимал участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В начале встречи с турецким коллегой Лавров отметил, что в Турции сейчас «не очень тепло». Чавушоглу подтвердил, что после 18-19 градусов, сейчас погода на удивление не очень теплая.

Зеленский подписал закон об изъятии собственности России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного отчуждения на территории Украины объектов собственности РФ и ее резидентов в 50 метрах от государственной границы. Об этом сообщает ТАСС. В документе говорится, что отчужденная собственность будет передаваться Государственной пограничной службе Украины. При этом отмечается, что эта мера будет применяться только в случае несогласия владельцев участков и недвижимости на выкуп имущества.

В Крыму заявили об американском шпионе в делегации Украины

Среди членов украинской делегации, ведущих переговоры с России, был шпион США. Об этом РИА Новости заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет. Украина в ответ заявила о введении военного положения и разорвала с Россией дипломатические отношения.

Россия отказалась участвовать в Совете Европы

Россия не намерена участвовать в превращении Совета Европы «в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования». Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ. По данным российского внешнеполитического ведомства, недружественные России государства ЕС и НАТО «продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства».

Российские торговцы валютой переключились на юань

Нина Зотина / РИА Новости

Российские торговцы валютой проявляют все больший интерес к юаню в качестве альтернативы доллару и евро, пишет "Коммерсантъ". В начале торгов среды, 9 марта, курс юаня на Московской бирже с поставкой tomorrow достиг 23,01 рубля — почти на 15% выше значений закрытия пятницы. По итогам дня китайская валюта стоила 21,4 рубля — на 7% больше значений закрытия предыдущего дня.

Минобороны РФ заявило об опытах с коронавирусами на Украине

В биолабораториях, которые были созданы и поддерживались США на Украине, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Ранее замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.

Рогозин раскрыл нанесенную "Роскосмосом" сумму ущерба Западу

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация нанесла Западу ущерб в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей. Его слова приводит «РИА Новости».

«Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли порядка восьми миллиардов долларов. По отказу в поставке ракетных двигателей — порядка четырех миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов», — сказал Рогозин на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР.

Валерий Карпин вернулся в «Ростов»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт до конца 2022 года, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). В организации также заявили, что согласовали возможность совмещения Карпиным работы в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов». Как отметил глава РФС Александр Дюков, тренеру нужна «постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы».

Директор Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова объяснила отъезд певицы из России. Как сообщает «Газета.Ru», представительница артистки заявила, что Пугачева отправилась в отпуск с детьми.