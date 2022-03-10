Журналиста Fox News возмутила «аморальная ложь» Нуланд

«И так всё и оставалось до вчерашнего дня, когда мы наткнулись на материалы слушаний сенатского комитета по международным отношениям. На вопросы там отвечала Виктория Нуланд — что довольно интересно, так как она принадлежит к числу тех людей, которые втянули нас в войну в Ираке и так за это и не извинились... Она много чего знает об этой стране. В 2014 году Виктория Нуланд срежиссировала государственный переворот на Украине — во имя демократии, конечно», — заявил ведущий.