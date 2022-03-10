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38 минут назад

Миру предрекли крупнейший кризис со времен Второй мировой войны

Lenta.ruLenta.ru

На фоне обострения ситуации вокруг Украины мир может столкнуться с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны. Такое развитие событий предрек премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает РИА Новости.

Миру предрекли крупнейший кризис со времен Второй мировой войны
Фото: ReutersReuters

«В зависимости от развития ситуации наша страна и весь мир могут столкнуться с крупнейшим после войны кризисом», — заявил глава японского правительства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался верить в возможность начала ядерной войны. Он обратил внимание на то, что тему ядерного конфликта в контексте обострения ситуации на Украине на протяжении последних лет затрагивали исключительно представители стран Запада.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,
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