Миру предрекли крупнейший кризис со времен Второй мировой войны

На фоне обострения ситуации вокруг Украины мир может столкнуться с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны. Такое развитие событий предрек премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает РИА Новости .

«В зависимости от развития ситуации наша страна и весь мир могут столкнуться с крупнейшим после войны кризисом», — заявил глава японского правительства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался верить в возможность начала ядерной войны. Он обратил внимание на то, что тему ядерного конфликта в контексте обострения ситуации на Украине на протяжении последних лет затрагивали исключительно представители стран Запада.