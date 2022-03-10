В Японии предрекли крупнейший кризис со времен Второй мировой войны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в текущей геополитической ситуации есть риск развития крупнейшего после Второй мировой войны кризиса. Об этом пишет ТАСС.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, включающие блокировку активов ЦБ и отключение от SWIFT некоторых российских банков. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель признал, что Евросоюз ввел почти максимальные санкции против экономики России и приблизился к границам своих возможностей.

По мнению Фумио Кисиды, сейчас наблюдается «напряженное положение дел в различных областях, включая нападение России на Украину», а также стремительный рост цен на энергорынках.

«В зависимости от развития нынешней ситуации мир и Япония могут столкнуться с крупнейшим после Второй мировой войны кризисом», - считает он.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ), угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал отказаться от российских энергоресурсов к концу 2022 года.