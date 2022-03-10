Зеленский подписал закон об изъятии собственности России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного отчуждения на территории Украины объектов собственности РФ и ее резидентов в 50 метрах от государственной границы. Об этом сообщает ТАСС.

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В документе говорится, что отчужденная собственность будет передаваться Государственной пограничной службе Украины. При этом отмечается, что эта мера будет применяться только в случае несогласия владельцев участков и недвижимости на выкуп имущества.

В течение 6 месяцев правительство Украины проведет инвентаризацию земельных участков у границы, в результате которой будут определены их владельцы.