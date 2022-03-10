В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
15 минут назад

Названа ожидаемая дата новых перегревов России и Украины

Алиса Селезнёва

Новой даты консультаций украинской и российской делегаций пока нет, но в Москве рассчитывает, что переговоры пройдут до конца марта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет «Интерфакс».

Названа ожидаемая дата новых перегревов России и Украины
Фото: ReutersReuters

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет.

Между Россией и Украиной, начиная с 28 марта, прошло три раунда переговоров. Однако стороны так и не достигли консенсуса, договорившись при этом продолжать переговоры. Ожидается, что новая встреча делегаций состоится в ближайшее время.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко пояснил, что дата нового раунда переговоров пока не назначена.

«Нет, пока нет», - ответил он на вопрос журналистов.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва рассчитывает, что встреча пройдет в этом месяце.

Ранее Украина объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения. В свою очередь ЕС и США ввели масштабные антироссийские санкции.

В мире,Политика,Андрей Руденко,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители