Названа ожидаемая дата новых перегревов России и Украины

Новой даты консультаций украинской и российской делегаций пока нет, но в Москве рассчитывает, что переговоры пройдут до конца марта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет «Интерфакс».

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24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет.

Между Россией и Украиной, начиная с 28 марта, прошло три раунда переговоров. Однако стороны так и не достигли консенсуса, договорившись при этом продолжать переговоры. Ожидается, что новая встреча делегаций состоится в ближайшее время.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко пояснил, что дата нового раунда переговоров пока не назначена.

«Нет, пока нет», - ответил он на вопрос журналистов.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва рассчитывает, что встреча пройдет в этом месяце.