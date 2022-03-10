Обзор иноСМИ: штурм заправок чехами и разговор Путина и Макрона на «ты»

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Фото: ТАСС ТАСС

«Байден продал Аляску обратно России»

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Сатирический портал The Babylon Bee предположил, что президент США Джо Байден мог бы продать Аляску обратно России, чтобы американцы «смогли снова начать там бурение нефти»:

«Джен Псаки высоко оценила гениальность Байдена в поиске решения, которое предотвратит энергетический кризис, а также предотвратит новое бурение на американской земле. <… > Политики по обе стороны критиковали Байдена за то, что он продал Аляску, не дав им достаточно времени, чтобы ввести друзей и родственников в советы директоров новых влиятельных российских нефтяных компаний».

«Чехи берут дешевые заправки штурмом»

Нефть продолжает дорожать из-за опасений по поводу будущих поставок из России. Как пишет портал Lidovky, это почти сразу же отражается на чешских заправочных станциях: самые дешевые сейчас предлагают дизель по 47 крон (около 232 рублей), а бензин по 43 кроны (212 рублей), но в среднем цены составляют около 50 (246 рублей) и 46 крон (226 рублей) за литр соответственно.

Lidovky отмечает, что взлетевшие цены наносят серьезный удар по многим чехам, которые ездят на работу на автомобилях. За топливо им приходится платить вдвое больше, чем в начале года. Одна из сетей только за 8 марта повысила цену на дизель на четыре кроны. По данным портала, жители страны начали «штурмовать» дешевые заправки, на них собираются большие очереди, а некоторые чехи отправляются на АЗС в Польше.

«Тайна телефонных разговоров Путина и Макрона»

Французская газета Le Figaro выпустила материал под заголовком «Макрон-Путин: о тайне их телефонных разговоров». Газета рассказала, что президенты связываются по защищенной телефонной линии. С начала украинского кризиса они использовали ее четыре раза, а с декабря 2021 года - 14 раз. Перед звонком проходит обмен мнениями между дипломатическими советниками двух глав государств: «Мой президент хочет поговорить с твоим».

После этого данные о предстоящем звонке вносятся в расписание. Когда подходит время разговора, в Елисейском дворце специальная антенна соединяется с Кремлем для организации звонка по защищенной линии. В назначенное время Эммануэль Макрон отправляется в золотой зал с пятью советниками. На его столе телефонный аппарат-«осьминог» поддерживает связь: «Господин Президент, Кремль на связи». В Париже одни и те же две переводчицы всегда работают по очереди, они держат в голове всю историю переговоров Макрона и Путина. Иногда Макрон приветствует российского президента по-русски, а тот отвечает на французском, но в основном они говорят на своих родных языках, обращаясь друг к другу на «ты».

«Китайцы толкнули бы русских под автобус»

Китай по-прежнему в значительной степени поддерживает Россию на фоне украинского кризиса, но эта поддержка имеет предел, заявил Fox News американский политолог Джеймс Карафано. По его мнению, если бы Запад ввел против Пекина экспортные ограничения в ответ на поддержку Москвы, «китайцы толкнули бы русских под автобус».

При этом глава МИД Китая ранее заявил, что «независимо от того, насколько опасен международный ландшафт, Китай будет способствовать развитию всестороннего китайско-российского партнерства в новую эпоху. Дружба между двумя народами нерушима». Fox News отмечает, что Китай оказался в ловушке между тем, чтобы не оставить Россию в беде, и в то же время не стать в глазах международного сообщества «чем-то вроде Северной Кореи и Белоруссии».

«Пекину угрожает голод из-за Украины»

Украинский политолог Тарас Загородний заявил в своей статье для «Главреда», что Китай больше остальных заинтересован в завершении украинского кризиса. Он отметил, что Россия и Украина – поставщики около трети продовольствия в мире; если из этих стран не будет поставляться продовольствие (к примеру, на Украине не начнется посевная), то Китаю «как минимум угрожает резкий рост цен на продовольствие <…>, как максимум – глобальный голод».