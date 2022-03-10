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19 минут назад

Лондон ввел санкции против Абрамовича

Лера Букина

Великобритания приняла решение ввести персональные санкции в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича и ряда других россиян. Это следует из санкционных списков, опубликованных на сайте британского правительства.

Великобритания ввела санкции против Абрамовича
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в страну. Также они распространяются на президента и председателя правления ВТБ Андрея Костина, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу «Русала» Олега Дерипаску, главу «Роснефти» Игоря Сечина, президента «Транснефти» Николая Токарева, одного из руководителей банка «Россия» Дмитрия Лебедева.

В сообщении правительства Британии подчеркивается, что санкции против них ввели из-за связей с Кремлем.

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