Великобритания ввела санкции против Абрамовича

Великобритания приняла решение ввести персональные санкции в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича и ряда других россиян. Это следует из санкционных списков, опубликованных на сайте британского правительства.
Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в страну. Также они распространяются на президента и председателя правления ВТБ Андрея Костина, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу «Русала» Олега Дерипаску, главу «Роснефти» Игоря Сечина, президента «Транснефти» Николая Токарева, одного из руководителей банка «Россия» Дмитрия Лебедева.
В сообщении правительства Британии подчеркивается, что санкции против них ввели из-за связей с Кремлем.