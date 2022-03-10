Франция начала готовиться к остановке поставок российского газа

Власти Франции готовятся к остановке поставок российского газа в Европу за счет других поставщиков. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

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Согласно данным, представители энергетической отрасли Франции, в частности компании Engie и TotalEnergies, Gaz de France, разрабатывают сценарии дальнейших действий на случай, если страна останется без поставок из РФ. Один из источников рассказал, что французские власти просят предпринимателей выпустить как можно больше поставок газа.

«Этот риск (остановки поставок — ред.) невелик, тем более что "Газпром" всегда осуществлял поставки, но мы к этому готовимся», — цитирует источник РИА Новости.

В резиденции премьер-министра телеканалу заявили, что планируется максимально пополнить запасы газа перед следующей зимой. Основная ставка делается на поставки СПГ по морю из стран Азии, Египта, Катара, США или Австралии. Париж рассчитывает на то, что эти поставщики заменят половину российского импорта. При этом подчеркивается, что чтобы справиться с дефицитом нужно будет «основательно сократить потребление».

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала «совершением харакири» введение Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти. По ее мнению, это плохой способ нанести ущерб России.