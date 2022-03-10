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35 минут назад

Босфор закрыли для движения судов

Елена Прошина

Движение судов через пролив Босфор временно приостановлено в четверг из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в службе береговой охраны Турции.

«По состоянию на 07:20 (совпадает с мск) пролив Босфор был закрыт для прохода в оба направления из-за неблагоприятных погодных условий», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В четверг в некоторых регионов Турции резко ухудшилась погода. В ряде районах ожидается снег, что нехарактерно для страны в это время года. В связи с этим авиакомпания «Турецкие авиалинии» отменила более 400 рейсов в двух аэропортах Стамбула, включая 71 иностранный.

Турция не будет пропускать военные корабли через проливы

Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов заявил, что из-за ситуации на Украине Турция не закроет проливы Босфор и Дарданеллы для России и не будет помогать Киеву, т.к. экономически зависит от Москвы.

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