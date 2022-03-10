Журналисты новостного агентства Global Times опубликовали статью, в которой приводятся свидетельства связи украинского неонацистского батальона "Азов" (запрещенного в РФ - прим. ред.) с правительством США.

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Сообщается, что с момента основания батальона "Азов" в 2014 году, многие американские СМИ раскрыли его потенциальные связи с властями США. Согласно статье Yahoo News от января 2022 года, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно готовило силы для Украины с 2015 года. ЦРУ курировало секретную программу интенсивной подготовки в США "для элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки", - говорится в статье со ссылкой на "пять бывших сотрудников разведки и национальной безопасности, знакомых с инициативой".

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Кроме того, журнал The Nation в январе 2016 года опубликовал статью, в которой пишут, что годом ранее Конгресс США исключил запрет на финансирование неонацистских групп, подобных батальону "Азов", из своего законопроекта о расходах на конец 2015 года.

"Поддержка украинских неонацистов служит собственным интересам США", - сказал в интервью Global Times Ли Вэй, эксперт по национальной безопасности в Китайском институте современных международных отношений.

"Разжигая конфликты между Украиной и Россией, США ослабляют Россию и еще больше подталкивают Украину к НАТО. Они также улучшают свои отношения с Европой, которая стала более стратегически зависимой от США. Американцы действительно являются самым большим бенефициаром напряженности между Россией и Украиной".