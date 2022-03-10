Движение по проливу Босфор в Стамбуле перекрыто. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за ситуации на Украине Турция не закроет проливы Босфор и Дарданеллы для России и не будет помогать Киеву, потому что экономически зависит от Москвы.