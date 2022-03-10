В Крыму заявили об американском шпионе в делегации Украины

Среди членов украинской делегации, ведущих переговоры с России, был шпион США. Об этом РИА Новости заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

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24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет. Украина в ответ заявила о введении военного положения и разорвала с Россией дипломатические отношения.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля, второй - 3 марта. Третий раунд прошел 7 марта. Делегациям удалось достигнуть понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Также представители России и Украины договорились продолжить диалог.

По словам Умерова, он обратил внимание на присутствие в переговорной группе от Украины крымского татарина и его однофамильца депутата Верховной рады Рустема Умерова.

«У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», - заявил он.

При этом глава региональной национально-культурной автономии крымских татар высказал мнение, что задачами Рустема Умерова, который «является воспитанником системы образования «Нурджулар»* и проходил учебу в США по линии спецслужб», является не дать Москве и Киеву быстро договориться и максимально информировать американскую сторону.