В Израиле сорвали выступление Зеленского перед депутатами

Спикер парламента Израиля отказался созывать специальное заседание для видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.

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По их словам, израильские парламентарии были готовы присоединиться к выступлению Зеленского через Zoom, но украинцев это предложение не заинтересовало.

Спикер кнессета Израиля Микки Леви отмечал, что для него «было бы честью организовать такое выступление», но поскольку в Кнессете каникулы и многие депутаты разъехались, его следует провести дистанционно.

Один из источников Axios заявил, что украинцы были «очень разочарованы» таким ответом.

Как отмечает Axios, Зеленский пытается заручиться глобальной поддержкой Украины, а также является одним из немногих мировых лидеров-евреев за пределами Израиля. Ранее он обращался к парламентам Великобритании и ЕС, и в обоих случаях был встречен овациями.