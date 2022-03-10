В Израиле сорвали выступление Зеленского перед депутатами

Спикер парламента Израиля отказался созывать специальное заседание для видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.
По их словам, израильские парламентарии были готовы присоединиться к выступлению Зеленского через Zoom, но украинцев это предложение не заинтересовало.
Спикер кнессета Израиля Микки Леви отмечал, что для него «было бы честью организовать такое выступление», но поскольку в Кнессете каникулы и многие депутаты разъехались, его следует провести дистанционно.
Один из источников Axios заявил, что украинцы были «очень разочарованы» таким ответом.
Как отмечает Axios, Зеленский пытается заручиться глобальной поддержкой Украины, а также является одним из немногих мировых лидеров-евреев за пределами Израиля. Ранее он обращался к парламентам Великобритании и ЕС, и в обоих случаях был встречен овациями.
Зеленский стал первым иностранным лидером, выступившим в британском парламенте. Его речь, в которой он упомянул Уинстона Черчилля и процитировал Шекспира, стала очень популярной.