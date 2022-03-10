Япония возмутилась из-за решения РФ по Курилам

Япония считает, что новый закон о предоставлении ряда налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островов после 1 января 2022 года, не совпадает с ее позицией по поводу этих территорий. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

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По его словам, привлечение японских компаний и компаний третьих стран к подобному экономическому развитию противоречит позиции Японии по четырем Курильским островам. Он добавил, что это решение также не соответствует сути обсуждений совместной экономической деятельности России и Японии, которая вплоть до этого момента велась на основе заключенных договоренностей.

Президент России Владимир Путин 9 марта подписал закон, согласно которому компании в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов не будут считаться плательщиками земельного и транспортного налогов, налога на прибыль, а также налога на имущество организаций.