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20 минут назад

Япония считает, что закон о налоговых льготах на Курилах противоречит ее позиции

Елена Прошина

Япония считает, что новый закон о предоставлении ряда налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островов после 1 января 2022 года, не совпадает с ее позицией по поводу этих территорий. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

Япония возмутилась из-за решения РФ по Курилам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, привлечение японских компаний и компаний третьих стран к подобному экономическому развитию противоречит позиции Японии по четырем Курильским островам. Он добавил, что это решение также не соответствует сути обсуждений совместной экономической деятельности России и Японии, которая вплоть до этого момента велась на основе заключенных договоренностей.

Президент России Владимир Путин 9 марта подписал закон, согласно которому компании в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов не будут считаться плательщиками земельного и транспортного налогов, налога на прибыль, а также налога на имущество организаций.

Однако для этого компаниям необходимо соответствовать ряду условий: не иметь обособленных подразделений за пределами Курильских островов, не вести торговую и посредническую деятельность, производство, переработку подакцизных товаров, добычу и переработку углеводородного сырья, а также не заниматься выловом некоторых видов морепродуктов. Кроме того, доля доходов от пассивной деятельности этих компаний не должна превышать 10% всех доходов.

В мире,Владимир Путин,
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