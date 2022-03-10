Саммит в Версале: Пустят ли Украину в ЕС

Участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, однако маловероятно, что будет

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принято решение по ускоренной процедуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что 10-11 марта в Версале состоялся неформальный саммит лидеров стран ЕС.

«Официальные лица заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом», — говорится в сообщении.

В то же время агентство уточняет, что лидеры Евросоюза вряд ли предложат Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Источники Рейтер отметили, что скорее всего с Украиной заключат сотрудничество в рамках соглашения об ассоциации.

Кроме того, Европейский союз планирует увеличить расходы на оборону и обрести большую независимость в вопросах производства микропроцессоров, продовольствия или фармацевтики. Об этом говорится в проекте декларации саммита ЕС в Версале. В документе отмечается, что Европа в течении нескольких десятилетий полагалась на США в вопросах безопасности, но теперь ей необходимо заняться этим самостоятельно.