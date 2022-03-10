Саммит в Версале: Пустят ли Украину в ЕС

принято решение по ускоренной процедуре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что 10-11 марта в Версале состоялся неформальный саммит лидеров стран ЕС.
«Официальные лица заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом», — говорится в сообщении.
В то же время агентство уточняет, что лидеры Евросоюза вряд ли предложат Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Источники Рейтер отметили, что скорее всего с Украиной заключат сотрудничество в рамках соглашения об ассоциации.
Кроме того, Европейский союз планирует увеличить расходы на оборону и обрести большую независимость в вопросах производства микропроцессоров, продовольствия или фармацевтики. Об этом говорится в проекте декларации саммита ЕС в Версале. В документе отмечается, что Европа в течении нескольких десятилетий полагалась на США в вопросах безопасности, но теперь ей необходимо заняться этим самостоятельно.
«ЕС хочет резко увеличить расходы на оборону и сделать Европу более независимой в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продуктов питания», — говорится в сообщении.