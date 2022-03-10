В Израиле сорвали выступление Зеленского перед депутатами

Спикер кнессета Израиля Микки Леви не позволил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить перед парламентариями с обращением по поводу российской спецоперации на Украине и не стал собирать для этого отдельное заседание. Об этом сообщают три израильских чиновника.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

По их информации, украинский посол 9 марта передал Леви запрос на видеообращение Зеленского к депутатам.

Спикер кнессета, в свою очередь, ответил, что он с удовольствием бы организовал выступление президента Украины, однако из-за перерыва в заседаниях и отсутствия некоторых депутатов сделать это лучше через Zoom.

— Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom, — рассказал неназванный израильский источник.

Уточняется, что для Украины потенциальное выступление было очень важным шагом, поскольку он мог помочь получить поддержку от Израиля. При этом выступление через Zoom, по мнению украинской стороны, не дало бы должного результата.

При этом изданию Axios спикер кнессета объяснил срыв выступления планируемым в здании ремонтом.