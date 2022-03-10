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52 минуты назад

СМИ: В Израиле сорвали выступление Зеленского перед депутатами

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 4

Спикер кнессета Израиля Микки Леви не позволил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выступить перед парламентариями с обращением по поводу российской спецоперации на Украине и не стал собирать для этого отдельное заседание. Об этом сообщают три израильских чиновника.

В Израиле сорвали выступление Зеленского перед депутатами
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

По их информации, украинский посол 9 марта передал Леви запрос на видеообращение Зеленского к депутатам.

Спикер кнессета, в свою очередь, ответил, что он с удовольствием бы организовал выступление президента Украины, однако из-за перерыва в заседаниях и отсутствия некоторых депутатов сделать это лучше через Zoom.

— Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom, — рассказал неназванный израильский источник.

Уточняется, что для Украины потенциальное выступление было очень важным шагом, поскольку он мог помочь получить поддержку от Израиля. При этом выступление через Zoom, по мнению украинской стороны, не дало бы должного результата.

При этом изданию Axios спикер кнессета объяснил срыв выступления планируемым в здании ремонтом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Минобороны России,
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