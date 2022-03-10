В МАГАТЭ обратились с призывом к России

Резолюция совета управляющих МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине обратилась к России с призывом передать контроль над Чернобыльской АЭС и прочими ядерными объектами профильным украинским властям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на резолюцию, опубликованную агентством.

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Отмечается, что резолюция была принята советом управляющих МАГАТЭ 3 марта. Китай и Россия проголосовали против и заявили, что она содержит множество политизированных элементов и выходит за рамки мандата МАГАТЭ.

«Призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить все действия против и на ЧАЭС, а также любом другом ядерном объекте на Украине», — говорится в документе. Совет управляющих МАГАТЭ подчеркнул, что в таком случае компетентные органы Украины смогут обеспечить безопасную работу ядерных объектов, а также сохранить или быстро восстановить полный контроль над ними.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал этот пункт резолюции и подчеркнул, что «восстанавливать нечего, потому что эти органы осуществляют контроль в полном объеме». По его словам, авторы документе «либо невежественны, либо лгут».