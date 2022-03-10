В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
34 минуты назад

Резолюция МАГАТЭ по Украине призывала Россию передать контроль над ЧАЭС

Елена Прошина

Резолюция совета управляющих МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине обратилась к России с призывом передать контроль над Чернобыльской АЭС и прочими ядерными объектами профильным украинским властям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на резолюцию, опубликованную агентством.

В МАГАТЭ обратились с призывом к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что резолюция была принята советом управляющих МАГАТЭ 3 марта. Китай и Россия проголосовали против и заявили, что она содержит множество политизированных элементов и выходит за рамки мандата МАГАТЭ.

«Призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить все действия против и на ЧАЭС, а также любом другом ядерном объекте на Украине», — говорится в документе. Совет управляющих МАГАТЭ подчеркнул, что в таком случае компетентные органы Украины смогут обеспечить безопасную работу ядерных объектов, а также сохранить или быстро восстановить полный контроль над ними.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал этот пункт резолюции и подчеркнул, что «восстанавливать нечего, потому что эти органы осуществляют контроль в полном объеме». По его словам, авторы документе «либо невежественны, либо лгут».

Ранее сообщалось, что Чернобыльская АЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии.

В мире,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители