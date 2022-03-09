Канцлер ФРГ обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и указали на необходимость создания гуманитарных коридоров. Об этом в среду сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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"Канцлер Олаф Шольц сегодня разговаривал по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Переговоры были посвящены прежде всего нападению России на Украину, которое безоговорочно осудила Генеральная Ассамблея ООН и Совет ООН по правам человека", - отметил Хебештрайт.

Вместе с тем он добавил, что "стороны призвали к созданию согласованных гуманитарных коридоров для защиты гражданских лиц и обеспечения гуманитарного доступа".