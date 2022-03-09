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48 минут назад

СМИ: клиника в Баварии отказалась лечить россиян и белорусов

ТАССТАСС

Одна из клиник в Германии отказалась принимать граждан России и Белоруссии из-за событий на Украине. Об этом в среду сообщил телеканал RTL.

Клиника в Баварии отказалась лечить россиян и белорусов
Фото: ReutersReuters

По его информации, частная клиника в Мюнхене объявила, что больше не будет лечить пациентов из России и Белоруссии. В медучреждении пояснили, что "решительно осуждают вторжение России при поддержке белорусского правительства".

"Поэтому отныне и до дальнейшего уведомления мы не будем лечить у себя граждан России и Белоруссии", - приводит телеканал выдержки из уведомления клиники.

Данное решение вызвало волну критики в социальных сетях. Как отмечает телеканал, тысячи пользователей увидели в нем проявление расизма и неприятия. Клиника признала свою ошибку. Однако телеканал не уточняет, будет ли отменено решение.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
В мире,Владимир Путин,ЕС,
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