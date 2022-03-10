В Киеве заявили о готовности Зеленского говорить с Путиным с помощью зарубежных посредников

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовка заявил, что Владимир Зеленский готов говорить с российским президентом Владимиром Путиным напрямую с помощью международных посредников, но идти ни на какие компромиссы Киев не намерен. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на CNN.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

"Мой президент готов говорить напрямую с Путиным с помощью международных посредников, но мы не будем идти ни на какие компромиссы в отношении российской позиции в ходе этих переговоров", — рассказал Жовка.

Ранее стало известно, что представители России и Украины принципиально не выступают против встречи на высшем уровне, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров со своими коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.