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1 час назад

Во Франции сравнили эмбарго на российскую нефть с «совершением харакири»

Елена Прошина

Введение Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти равносильно «совершению харакири». Об этом в эфире телеканала France-2 заявила депутат парламента Франции и кандидат в президенты республики Марин Ле Пен. Ее слова приводит ТАСС.

Во Франции сравнили эмбарго на российскую нефть с «совершением харакири»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся», — сказала Ле Пен, комментируя предложения в Евросоюзе о введении эмбарго на поставки российской нефти.

Также она выразила категоричное не согласие с идеей полного отказа Европы от поставок газа и нефти из РФ. По словам Ле Пен, использование данного рычага станет жестким наказанием для французов, компаний и экономики страны, на восстановление которых могут потребоваться годы. Она отметила, что последствия такого решения способны оказаться гораздо хуже пандемии.

«Поэтому надо выбирать санкции, которые не будет направлены против покупательской способности французов и против нашей экономической активности», — заключила Ле Пен.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал всех жителей Европы уменьшить потребление энергии, чтобы постепенно снизить зависимость от российского газа.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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