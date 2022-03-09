Во Франции сравнили эмбарго на российскую нефть с «совершением харакири»

Введение Евросоюзом эмбарго на поставки российской нефти равносильно «совершению харакири». Об этом в эфире телеканала France-2 заявила депутат парламента Франции и кандидат в президенты республики Марин Ле Пен. Ее слова приводит ТАСС.

«Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся», — сказала Ле Пен, комментируя предложения в Евросоюзе о введении эмбарго на поставки российской нефти.

Также она выразила категоричное не согласие с идеей полного отказа Европы от поставок газа и нефти из РФ. По словам Ле Пен, использование данного рычага станет жестким наказанием для французов, компаний и экономики страны, на восстановление которых могут потребоваться годы. Она отметила, что последствия такого решения способны оказаться гораздо хуже пандемии.