ЕС включил в новый санкционный список ряд российских бизнесменов

Евросоюз опубликовал новый список санкционных мер по Украине, в который были включены руководители российских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, размещенный в Официальном журнале ЕС.
В публикации отмечается, что новые санкционные меры были применены по отношению к председателю правления «Сибур Холдинга» Дмитрия Конова, председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского и членов его семьи, президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, гендиректора АО ОХК «Уралхим» Дмитрия Мазепина, генерального директора «Фосагро» Андрея Гурьева, председателя совета директоров «Русаго» Вадима Мошковича, гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, гендиретора VK Владимира Кириенко и главы «Роснано» Сергея Куликова.
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