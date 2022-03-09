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1 час назад

ЕС включил в новый санкционный список ряд российских бизнесменов

Газета.RuГазета.Ru

Евросоюз опубликовал новый список санкционных мер по Украине, в который были включены руководители российских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, размещенный в Официальном журнале ЕС.

ЕС включил в новый санкционный список ряд российских бизнесменов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что новые санкционные меры были применены по отношению к председателю правления «Сибур Холдинга» Дмитрия Конова, председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского и членов его семьи, президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, гендиректора АО ОХК «Уралхим» Дмитрия Мазепина, генерального директора «Фосагро» Андрея Гурьева, председателя совета директоров «Русаго» Вадима Мошковича, гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, гендиретора VK Владимира Кириенко и главы «Роснано» Сергея Куликова.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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