ЕС включил в новый санкционный список ряд российских бизнесменов

Евросоюз опубликовал новый список санкционных мер по Украине, в который были включены руководители российских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, размещенный в Официальном журнале ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.