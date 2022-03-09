В Европе выявили новый штамм коронавируса

«Дельтакрон-штамм коронавируса выявили во Франции, Нидерландах, Дании. Но был зафиксирован очень низкий уровень заражений им», — сказала ван Керкхове.

Она добавила, что «дельтакрон» возник при объединении подвидов штамма «дельта» AY.4 и «омикрон» BA.1/BA.2.

Ранее, в начале января, группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра сообщила об обнаружении нового вида коронавируса — гибрида последних двух. Однако в ВОЗ посчитали, что данные могли быть результатом ошибки — загрязнения образца во время секвенирования.