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47 минут назад

В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса

Елена Прошина

Штамм коронавируса «дельтакрон» выявили в Европе. Его появление подтвердила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, передает РИА «Новости».

В Европе выявили новый штамм коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дельтакрон-штамм коронавируса выявили во Франции, Нидерландах, Дании. Но был зафиксирован очень низкий уровень заражений им», — сказала ван Керкхове.

Она добавила, что «дельтакрон» возник при объединении подвидов штамма «дельта» AY.4 и «омикрон» BA.1/BA.2.

Ранее, в начале января, группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра сообщила об обнаружении нового вида коронавируса — гибрида последних двух. Однако в ВОЗ посчитали, что данные могли быть результатом ошибки — загрязнения образца во время секвенирования.

В мире,ВОЗ,
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