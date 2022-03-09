США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России?

В среду заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты, и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.

Нуланд также спросили, будет ли российская сторона нести ответственность в случае, если на Украине произойдет инцидент с биологическим или химическим оружием.

«У меня нет сомнений в этом», – ответила она.

«Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – подчеркнула Нуланд.

Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном.

В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины под руководством Пентагона была сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий. В частности, там проводились «научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку».

По словам Кириллова, Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты. При этом анализ актов уничтожения показал проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве.

«Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии. Только этим можно объяснить спешку, с которой проводилось ликвидационное мероприятие», – заявил Кириллов.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если бы деятельность биолабораторий на Украине не остановили сейчас, их развитие стало бы бесконтрольным», передает РИА «Новости». По ее словам, данные об американских биолабораториях на Украине доказывают факт преступной деятельности США.

«Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания – инструмент прямой угрозы нашей стране», – отметила Захарова.

Также Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.

«И мы задаемся вопросом, были ли уничтожены биоматериалы в лабораториях на Украине и не попали ли опасные вещества в руки экстремистов и националистов?», – отметила Захарова.

«Биологические лаборатории на Украине – это бывшие советские противочумные станции, очень высоко организованные биологические объекты по противодействию эпидемий. Там хранились очень дорогие коллекции возбудителей страшных болезней и вирусов. Затем американцы частным образом захватили эти станции как на Украине, так и в других постсоветских республиках», – отметил доктор химических наук Леонид Ринк.

«Надо было еще тогда все это уничтожать без предупреждения, но американцы шустро украли биологические образцы, – считает эксперт. – Не секрет, что США пытаются найти новые яды и вирусы, которые бы преимущественно цеплялись на славянские генотипы – русских, украинцев, белорусов. Для этого они пытаются выявить, что отличает эти народы от представителей других народов и рас. Это очень опасные, в чем-то даже чудовищные и дорогие исследования».

Собеседник напомнил, что после несчастных случаев в Форт-Детрике, где находятся основные центры США по биомедицинским разработкам, в Штатах запретили вести подобные работы.

«Тогда американцы наняли для этого лаборатории в Китае, Швейцарии и других странах. В данном случае украинские противочумные станции отличаются от этих лабораторий, поскольку являются центрами по подготовке к биологической войне. Это самая эффективная война будущего», – полагает Ринк.

«Российские военные нацелены на нейтрализацию украинских биологических лабораторий. Именно поэтому американцы пытались вывезти все образцы из Украины. Правда, непонятно, куда – в Штатах эти разработки вести запрещено, они откровенно нарушают КБТО, – добавил эксперт. – Кроме того, судя по найденным документам, украинское руководство обо всем знало».

При этом, по словам Ринка, США вряд ли ждут серьезные последствия в случае подтверждения и обнародования доказательств о производстве биологического оружия на Украине.

«Американцы и их союзники будут пользоваться правом вето, – предположил собеседник. – Однако количество стран, которые настроены против США, стремительно увеличивается. Так что эти факты очень нужны для того, чтобы показать их союзникам, что на их территории ведутся опасные разработки».

В свою очередь ученый-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал газете ВЗГЛЯД, что «цель работы сети американских биолабораторий на Украине – создать наступательный военный потенциал против России».

«Сеть биолабораторий в постсоветских странах США начали создавать еще в начале 90-х годов. Сейчас в Казахстане, например, работают две биолаборатории – в Алма-Ате и в поселке Отар Жамбылской области. А на Украине работают несколько десятков американских лабораторий. Сейчас они строят еще одну в городе Мерефа Харьковской области на базе ветеринарного института», – рассказал эксперт.

Онищенко назвал лицемерием заявления американской стороны о том, что эти лаборатории создаются и работают для обеспечения безопасности украинских граждан и американских военных.

«Для Пентагона, конечно, одной из важнейших задач является забота о том, чтобы доярка в Черниговской области не подцепила какой-нибудь вирус. И для этого США выделяют миллионы долларов в рамках военного бюджета», – сыронизировал собеседник.

По его словам, в Казахстане американские лаборатории охраняют якобы бойцы ЧВК, а на самом деле – кадровые профессиональные военные армии США. Но как обстоят дела с безопасностью на аналогичных объектах на Украине – большой вопрос.

«Все эти объекты представляют огромную опасность для населения не только Украины, но и соседних стран, и для нас – в том числе. Любой инцидент, авария, а тем более – попадание снаряда, может привести ко второй пандемии пострашнее коронавируса», – предупредил специалист.

Онищенко подчеркнул, что эти лаборатории даже нельзя отключать от электропитания.