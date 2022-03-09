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23 минуты назад

Госдеп США посоветовал американцам на Украине составить завещание

Елена Прошина

Государственный департамент США посоветовал гражданам страны «не путешествовать на Украину из-за вооруженного конфликта и коронавируса», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Госдеп США посоветовал американцам на Украине составить завещание
Фото: ReutersReuters

Тем, кто сейчас находится в стране, Госдеп рекомендует писать завещание.

«Не путешествуйте в Украину из-за вооруженного конфликта и COVID-19. Граждане США в Украине должны немедленно выехать, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой частный наземный транспорт… Если вы … решили проигнорировать рекомендации по поездкам, … составьте завещание и укажите соответствующих страховых бенефициаров. Обсудите с близкими план относительно опеки над детьми, домашними животными, … пожелания в отношении похорон. Оставьте образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Госдеп предупредил об опасности американских граждан, находящихся на территории Белоруссии и призвал их немедленно покинуть страну. Отмечается, что в связи с военной операцией России на Украине в регионе фиксируется «повышенная напряжённость».

В мире,Госдеп США,
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