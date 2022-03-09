Госдеп США посоветовал американцам на Украине составить завещание

«Не путешествуйте в Украину из-за вооруженного конфликта и COVID-19. Граждане США в Украине должны немедленно выехать, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой частный наземный транспорт… Если вы … решили проигнорировать рекомендации по поездкам, … составьте завещание и укажите соответствующих страховых бенефициаров. Обсудите с близкими план относительно опеки над детьми, домашними животными, … пожелания в отношении похорон. Оставьте образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг», — говорится в сообщении ведомства.