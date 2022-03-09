В США нашли способ урегулировать конфликт на Украине

Запад убеждает власти КНР, что нейтралитет – не вариант в конфликте на Украине, они могут сыграть лидирующую роль в урегулировании, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она поддержала главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который 8 марта попросил главу МИД Китая использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Боррель выразил уверенность, что именно Пекин имеет особенное влияние на Москву, поэтому сможет внести свою лепту в сглаживании ситуации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой МИД Китая Ван И призвал страну помочь остановить российскую спецоперацию в Донбассе. До этого Кулеба заявил, что Киев не собирается сдаваться после переговоров с Москвой.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.