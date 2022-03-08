В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму

Пресс-служба партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в своем Телеграм-канале опубликовала заявление о том, что гарантами безопасности в договоре, который будет подписан вместо Будапештского меморандума, могут стать США, Турция и соседние государства. Об этом пишет РИА «Новости».