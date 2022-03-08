В Киеве нашли замену Будапештскому меморандуму

Пресс-служба партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в своем Телеграм-канале опубликовала заявление о том, что гарантами безопасности в договоре, который будет подписан вместо Будапештского меморандума, могут стать США, Турция и соседние государства. Об этом пишет РИА «Новости».
«Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины», - говорится в заявлении.
Партия признала, что в настоящее время вступление в НАТО представляется нереальным. Поэтому Украине необходимы твердые гарантии безопасности.
«[Необходим договор,] который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины», - потребовали представители партии.
Кроме того, члены партии «Слуга народа» считают, что Москва должна гарантировать, что признает украинскую государственность.
«Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству», - подчеркнуто в заявлении.
В партии отметили, что очень важно гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины.