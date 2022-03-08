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33 минуты назад

Байден 8 марта объявит о дополнительных мерах в отношении России

ТАССТАСС

Президент США Джо Байден во вторник объявит о дополнительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в обнародованном Белым домом графике американского лидера.

"Президент объявит о действиях, направленных на то, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности за ее неспровоцированную и необоснованную войну против Украины", - сообщается в документе. Выступление намечено на 10:45 по местному времени (18:45 мск).

Bloomberg: США запретят импорт российских энергоресурсов

Как сообщила журналист агентства Bloomberg Эннмари Хордерн со ссылкой на источники, США планируют во вторник одобрить ограничение на импорт энергоресурсов из РФ.

В 2021 году на нефть из России приходилось около 3% импорта нефти в США, при этом эти поставки выросли в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом, до 72,608 млн баррелей. Импорт нефтепродуктов из России увеличился на 1,5%, до 172,586 млн баррелей. В основном они импортируются на Гавайи и побережье, где нефтеперерабатывающие предприятия не имеют доступа к трубопроводам, связывающим крупные американские месторождения. При этом США на неделе с 19 по 25 февраля сократили импорт нефти из России до нулевых показателей.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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