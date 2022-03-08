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11 минут назад

Зеленский «охладел» к НАТО

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу ABC, что «давно охладел» к вопросу о вступлении страны в Североатлантический альянс. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский «охладел» к НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», - заявил Зеленский.

Также он сообщил, что не собирается «на коленях умолять» Брюссель о помощи или о чем-либо еще.

В свою очередь, ТАСС пишет, что Зеленский якобы нашел пути решения важного для обеих сторон вопроса с признанием Крыма, ДНР и ЛНР.

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«Это еще один ультиматум, а мы не готовы к ультиматумам. Однако у нас есть возможное решение по этим <...> ключевым вопросам», - подчеркнул он.

Кроме того, в своем интервью Зеленский посоветовал президенту России Владимиру Путину «начать диалог» с Украиной.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,
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