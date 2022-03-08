Зеленский назвал ответственных за гибель людей на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский возложил вину за гибель людей на Украине на Россию, а ответственность на страны Запада, которые, по его словам, не хотят закрыть небо и предоставлять Киеву самолеты. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, на протяжении 13 дней Киев слышит от Запада обещания о том, что " вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты".
"Ответственность за это (за смерть людей на Украине - прим.) и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский согласился обсуждать дальнейшую судьбу Крыма и республик Донбасса.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.