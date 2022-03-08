Украинские беженцы испортили Петру Порошенко пиар-акцию

Украинские беженцы, эвакуирующиеся из городов, окруженных российской армией и Народными милициями ДНР и ЛНР, испортили экс-президенту Украины Петру Порошенко пиар-акцию.

На видео, опубликованном в соцсетях, Порошенко в военной форме пытается оказать помощь эвакуированным, однако его постоянно прерывают украинские военнослужащие, которые потребовали от него не мешать эвакуации.

Также негативно к действиям Порошенко отнеслись и мирные жители — экс-президент Украины сказал одному из мужчин, что «очень рад его приветствовать». На это мужчина ответил: «А я вас — нет».

Ранее телохранитель экс-президента Украины Петра Порошенко потерял магазин от автомата в прямом эфире.

Пока Порошенко давал комментарий британским журналистам, один из его охранников, позируя на заднем фоне, потерял заряженный патронами магазин от автомата АК-74. Судя по внешнему виду оружия, украинский военнослужащий неправильно пристегнул магазин.