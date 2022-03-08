Заподозренных в пророссийских взглядах людей избивают на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) располагает сведениями об избиениях на контролируемых правительством Украины территориях людей, заподозренных в пророссийских взглядах. Об этом заявила во вторник в Женеве глава этого управления Мишель Бачелет.

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"Мы получили сообщения об избиениях на контролируемых правительством территориях людей, считающихся пророссийскими", - отметила она, выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.

По словам Бачелет, в ее управление также поступила информация о том, что в районах на востоке, над которыми киевские власти недавно утратили контроль, имеются случаи "произвольного задержания проукраинских активистов".

Верховный комиссар выразила "серьезную озабоченность" положением гражданского населения, "оказавшегося во многих районах в ловушке из-за боев".

"Я призываю все стороны предпринять эффективные действия, чтобы дать возможность всем гражданским лицам, включая тех, кто находится в уязвимой ситуации, безопасно покинуть затронутые конфликтом районы", - констатировала глава УВКПЧ.