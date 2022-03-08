Китай заявил о десятках военных биолабораторий США на Украине

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Правительство Китая призывает США немедленно раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биолабораториях и вирусах, над которыми там велись исследования. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Как он отметил, на территории Украины действовали 26 американских лабораторий и других таких объектов.
"США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними", - отметил он.