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12 минут назад

Янукович обратился к Зеленскому

Илья Родин

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал нынешнего лидера страны Владимира Зеленского любыми путями остановить кровопролитие. Об этом пишут РИА «Новости».

Янукович обратился к Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», - заявил Янукович.

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Агентство напомнило, что в Белоруссии состоялось уже три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

Первый раунд был 28 марта, после долгих предварительных согласований. 3 марта стороны снова встретились. Вчера, 7 марта, переговоры провели в Беловежской пуще.

Зеленский обратился к Западу с требованием

Во время второй встречи Москва и Киев договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров, предназначенных для доставки продуктов и лекарств, эвакуации мирного населения.

Глава думского комитета по международным делам, член делегации Москвы Леонид Слуцкий сообщил, что четвертый раунд состоится в ближайшие дни.

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Янукович,
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