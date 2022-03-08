Япония выразила России протест

Правительство Японии направило России протест в связи с решением Москвы внести страну в список недружественных стран и территорий. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, сообщает РИА Новости.

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По информации издания, данная мера со стороны Москвы вызвала у властей Японии сожаление.

«По дипломатическим каналам нами был заявлен протест», — заявил генеральный секретарь японского кабинета министров.

Правительство РФ ранее утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении к России недружественные действия. В список вошли многие страны Европейского союза, Великобритания, США, а также Япония.

Утверждены новые правила сделок с иностранными компаниями: теперь все операции и сделки российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран должны будут получить одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.