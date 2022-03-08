Япония выразила России протест

Правительство Японии направило России протест в связи с решением Москвы внести страну в список недружественных стран и территорий. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, сообщает РИА Новости.
По информации издания, данная мера со стороны Москвы вызвала у властей Японии сожаление.
«По дипломатическим каналам нами был заявлен протест», — заявил генеральный секретарь японского кабинета министров.
Правительство РФ ранее утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении к России недружественные действия. В список вошли многие страны Европейского союза, Великобритания, США, а также Япония.
Утверждены новые правила сделок с иностранными компаниями: теперь все операции и сделки российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран должны будут получить одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Ранее Австралия ввела новые санкции против России. Министр иностранных дел страны Марис Пейн заявил, что ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, шести военачальников и 10 лиц, которые «распространяют пропаганду о причинах и действиях Кремля» и «разжигают вражду».