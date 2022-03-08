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12 минут назад

Япония расширила санкции против РФ

Елена Прошина

Власти Японии утвердили третий пакет санкций в отношении России и Белоруссии в связи с эскалацией конфликта на Украине. Они ввели ограничения против 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, а также против 12 представителей Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт МИД Японии.

Япония расширила санкции против РФ
Фото: ReutersReuters

В санкционный список вошли: Сергей Кириенко, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков и Дмитрий Козак. Среди бизнесменов под ограничения попали Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, братья Ротенберги, журналист Владимир Соловьев и другие. Кроме того, санкции коснулись двух организаций: ЧВК «Вагнер» и «Агентства интернет-исследований».

Япония присвоила территории России третий из четырех уровней опасности

Япония, помимо персональных ограничений, вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию.

Отмечается, что в дополнительный список санкций против Белоруссии вошли 10 компаний и 12 физических лиц. Ограничения коснулись главы НОК Натальи Эйсмонт, сыновей президента Белоруссии Дмитрия и Виктора Лукашенко, министра внутренних дел Ивана Кубракова и других. По информации издания, если в банковской системе Японии обнаружат активы граждан, которые оказались в санкционном списке, их немедленно заморозят.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что страна направит Украине гуманитарную помощь. Она предоставят зимнюю одежду, провиант и бронежилеты.

В мире,Наталья Эйсмонт,Виктор Лукашенко,Алишер Усманов,Сергей Кириенко,Владимир Соловьев,Дмитрий Козак,Геннадий Тимченко,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,
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