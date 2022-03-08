Япония расширила санкции против РФ

Власти Японии утвердили третий пакет санкций в отношении России и Белоруссии в связи с эскалацией конфликта на Украине. Они ввели ограничения против 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, а также против 12 представителей Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт МИД Японии.