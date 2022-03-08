"Даже не обсуждается": Норвегия встала на сторону РФ в вопросе санкций

Норвегия отказалась накладывать санкции на российские рыболовецкие корабли, пишут «Известия» со ссылкой на радио NRK.

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По информации издания, министр рыболовства Норвегии Бьорнар Скьяран заявил, что вопрос закрытия портов для рыболовных судов из России «даже не обсуждается». Он считает, что поддерживать сотрудничество между странами в сфере рыболовной ловли очень важно. Скьяран подчеркнул, что забота об этом имеет основополагающее значение для норвежских интересов.

«Норвегия сотрудничала с Россией на уровне рыболовства почти 50 лет, несмотря на изменение политического климата», — рассказал он.

Скьяран заявил, что несмотря на «сложную ситуацию», страны по-прежнему делят рыбные запасы в Баренцевом море, а без сотрудничества с РФ пропадет надежное управление», — отметил министр.

Сергей Сенников, представитель одной из крупнейших в России рыболовных компаний «Норебо» пояснил, что запрет по отношению к российским судам в итоге нанесет ущерб сотрудничеству. Сенников заявил, что это может поставить под угрозу ресурсы Баренцева и Норвежского морей.

Ранее сообщалось, что Норвегия решила приостановить диалог с российскими властями о сотрудничестве в сфере науки и образования. Министр образования страны Ола Бортен Моэ при этом заявил, что санкции должны быть «в максимально возможной степени направлены против властей, а не против гражданского общества».