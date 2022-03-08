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30 минут назад

Норвегия отказалась накладывать санкции на российские рыболовецкие корабли

Lenta.ruLenta.ru

Норвегия отказалась накладывать санкции на российские рыболовецкие корабли, пишут «Известия» со ссылкой на радио NRK.

"Даже не обсуждается": Норвегия встала на сторону РФ в вопросе санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, министр рыболовства Норвегии Бьорнар Скьяран заявил, что вопрос закрытия портов для рыболовных судов из России «даже не обсуждается». Он считает, что поддерживать сотрудничество между странами в сфере рыболовной ловли очень важно. Скьяран подчеркнул, что забота об этом имеет основополагающее значение для норвежских интересов.

«Норвегия сотрудничала с Россией на уровне рыболовства почти 50 лет, несмотря на изменение политического климата», — рассказал он.

Скьяран заявил, что несмотря на «сложную ситуацию», страны по-прежнему делят рыбные запасы в Баренцевом море, а без сотрудничества с РФ пропадет надежное управление», — отметил министр.

Сергей Сенников, представитель одной из крупнейших в России рыболовных компаний «Норебо» пояснил, что запрет по отношению к российским судам в итоге нанесет ущерб сотрудничеству. Сенников заявил, что это может поставить под угрозу ресурсы Баренцева и Норвежского морей.

Ранее сообщалось, что Норвегия решила приостановить диалог с российскими властями о сотрудничестве в сфере науки и образования. Министр образования страны Ола Бортен Моэ при этом заявил, что санкции должны быть «в максимально возможной степени направлены против властей, а не против гражданского общества».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

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