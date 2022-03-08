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6 минут назад

ООН обратилась к жителям на Украине

Елена Прошина

ООН призывает все стороны на Украине предоставить жителям возможность безопасно покинуть зоны боевых действий в любых направлениях. Об этом на заседании СБ ООН заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает РИА Новости.

ООН обратилась к жителям на Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, все стороны военного конфликта должны непрерывно заботиться о том, чтобы беречь гражданское население, инфраструктуру и частную собственность в ходе конфликта. Гриффитс подчеркнул, что в эту заботу входит обеспечение безопасного прохода гражданским лицам для добровольного покидания районов активных боевых действий в выбранном ими направлении.

«Все гражданские лица, остаются они или уезжают, должны пользоваться уважением и защитой», — заявил он.

Ранее Россия объявила «режим тишины» для эвакуации жителей из украинских городов. С 10:00 мск 8 марта гражданское население Киева, Чернигова, Мариуполя, Харькова и Сума могут безопасно покинуть город. Украинской стороне было предложено согласовать маршруты выхода мирных граждан и время открытия гуманитарных коридоров. Об этих мерах договорились представители Москвы и Киева на переговорах в Белоруссии.

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