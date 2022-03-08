ООН обратилась к жителям на Украине

ООН призывает все стороны на Украине предоставить жителям возможность безопасно покинуть зоны боевых действий в любых направлениях. Об этом на заседании СБ ООН заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает РИА Новости.
По его словам, все стороны военного конфликта должны непрерывно заботиться о том, чтобы беречь гражданское население, инфраструктуру и частную собственность в ходе конфликта. Гриффитс подчеркнул, что в эту заботу входит обеспечение безопасного прохода гражданским лицам для добровольного покидания районов активных боевых действий в выбранном ими направлении.
«Все гражданские лица, остаются они или уезжают, должны пользоваться уважением и защитой», — заявил он.
Ранее Россия объявила «режим тишины» для эвакуации жителей из украинских городов. С 10:00 мск 8 марта гражданское население Киева, Чернигова, Мариуполя, Харькова и Сума могут безопасно покинуть город. Украинской стороне было предложено согласовать маршруты выхода мирных граждан и время открытия гуманитарных коридоров. Об этих мерах договорились представители Москвы и Киева на переговорах в Белоруссии.